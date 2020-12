Sicilia, covid. Musumeci: “Natale sì ma… ristretto, tasso contagio ancora alto”

“Bisogna essere prudenti e usare cautela. Dobbiamo consentire il Natale in famiglia ma sara’ un Natale diverso, molto ‘ristretto’ e molto ‘intimo’ perche’ il virus si muove con le persone”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello MUSUMECI, in una videointervista al sito del quotidiano ‘La Gazzetta del Sud’, in occasione di un incontro a Messina sulla zona Falcata. “In Sicilia abbiamo ancora un tasso di contagio alto e quindi teniamo costantemente sotto monitoraggio la situazione”, ha aggiunto MUSUMECI che ieri ha firmato una nuova ordinanza per i controlli sugli arrivi in Sicilia nel periodo natalizio.