Tonno in scatola al naturale: attenzione ai rischi per la salute

Il tonno in scatola è una soluzione pratica per chi ha poco tempo e desidera seguire un regime alimentare equilibrato. Questo alimento conserva gran parte delle proteine ​​e degli acidi grassi Omega-3, rendendolo nutrizionalmente valido. Tuttavia, è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli per evitare errori comuni che potrebbero compromettere la salute e il controllo del peso.

L’illusione del prodotto al naturale

Molti consumatori scelgono il tono naturale pensando che sia sempre l’opzione più sana, convinti che contenga meno calorie. Tuttavia, è fondamentale considerare anche il contenuto di vendita. Per conservare il pesce senza olio, le aziende spesso utilizzano una salamoia concentrata, che può aumentare il consumo di sodio. Un eccesso di sodio è legato all’aumento della pressione arteriosa e alla ritenzione idrica. Per ridurre la vendita, è consigliabile sciacquare il tonno sotto acqua corrente prima di consumarlo.

Il ruolo dei grassi e la qualità dell’olio

Contrariamente a quanto si possa pensare, il tonno sott’olio non è necessariamente un nemico della bilancia. L’olio può proteggere alcuni nutrienti liposolubili, come la vitamina D, che si conserva meglio in un ambiente grasso. La chiave è scegliere il tipo di olio: l’olio extravergine d’oliva è la scelta migliore, poiché apporta grassi monoinsaturi e antiossidanti benefici per il cuore. Per limitare le calorie, è utile sgocciolare il tonno e aggiungere un cucchiaio di olio di qualità a crudo.

Piccoli pesci per grandi benefici

Un errore comune è limitarsi a consumare solo tonno. Sebbene sia gustoso, il tonno è un pesce predatore che accumula mercurio nei suoi tessuti. Alternare con pesci di piccola taglia, come sarde e sgombri, offre maggiori benefici nutrizionali. Questi pesci, grazie al loro ciclo di vita più breve, accumulano meno contaminanti e sono ricchi di Omega-3, essenziali per la salute del cervello e del sistema cardiovascolare.

Vieni a leggere l’etichetta senza stress

Quando si acquista il tonno in scatola, è importante leggere attentamente l’etichetta. Controlla la quantità di vendita: se supera 1,5 grammi per 100 grammi, il prodotto è considerato molto salato e andrebbe consumato con moderazione. La lista degli ingredienti dovrebbe essere breve e contenere solo pesce, olio (o acqua) e sale. Ingredienti aggiuntivi come aromi o esaltatori di sapidità possono indicare una qualità inferiore del prodotto. Le linee guida suggeriscono di consumare pesce un paio di volte a settimana, e scegliere con consapevolezza può trasformare una semplice scatoletta in un alleato per una dieta equilibrata.