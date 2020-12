Scuola, Salvini: “Ad Azzolina chiedo confronto serio, 7 gennaio rischio disastro”

“Vorrei avere un incontro con AZZOLINA, che non sono mai riuscito ad avere. Chiederemo ancora un confronto serio sulla scuola. Nel decreto c’è scritto che il 7 gennaio si riapre ma se si riapre nelle stesse condizioni di ottobre e novembre si ha lo stesso disastro”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Buongiorno Lombardia’ su Telelombardia. La situazione delle scuole, per il leader del Carroccio, sarebbe disastrosa “se nel frattempo non si aumenta il trasporto pubblico, se non si diminuiscono i bimbi per classe coinvolgendo le scuole paritarie, se non si stabilizzano migliaia di insegnanti precari e non si allestiscono i sistemi di aerazione delle aule”.

Il ministro, ha aggiunto, “dice ‘aprite le finestre’ ma in Lombardia fa freddo e nevica a gennaio e significa beccarsi se va bene l’influenza e se va male la polmonite. Dire che riaprono le scuole senza essere intervenuti, sarebbe un disastro”.