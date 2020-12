Rassegna Stampa. Caltanissetta: Servizio Civile per 147 volontari. Domande fino all’8 febbraio

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e sulla Gazzetta Ufficiale, il bando per la selezione di 46.891 volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2021 a cui potranno partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14 dell’8 febbraio prossimo.

La domanda di partecipazione può essere presentante solo online attraverso la piattaforma Domande on line raggiungibile, tramite qualsiasi dispositivo, al sito del Dipartimento, previo possedimento di Spid.

Anche quest’anno il feedback da parte di enti e associazioni nel territorio nisseno all’erogazione del servizio è stato positivo. A Caltanissetta sono 22 gli enti pubblici e privati, di competenza sia nazionale che regionale, le associazioni e le cooperative sociali con diversi sedi di attuazione a garantire, per l’anno venturo, il reclutamento di 147 volontari da inserire in ben 33 progetti.

Anche quest’anno Confcooperative di Caltanissetta apre le porte ai giovani con due progetti “Generazioni” e “Oikos”, per due volontari, da inserire nel settore assistenza con attività volte al mantenimento del benessere di anziani e disabili. “Arcobaleno di emozioni” è il progetto lanciato dall’ente Cooperativa Sociale Area Azzurra per 6 volontari. Anche la Casa del Sorriso rinnova quest’anno il suo impegno a coniugare l’intervento a favore dei minori appartenenti a nuclei familiari disagiati alla possibilità, offerta ai giovani nisseni, di vivere un anno di volontariato con il progetto “A casa con amore” che impegnerà 6 volontari.

La Federazione Italiana Comunità Terapeutiche recluterà invece 24 volontari da inserire in due progetti: “In-Dipendenza” con attività in favore di persone affette da dipendenze e “SuperAbile 2020” per assistenza ai disabili. Non manca l’impegno dell’Avis Caltanissetta ad incrementare e aggiornare la sensibilizzazione alle donazioni di sangue, donati attraverso una rete di giovani sempre più motivati e attivi, per raggiungere l’autonomia, a fronte degli alti consumi regionali, con il progetto “Giovani per il dono e la salute” aperto ad 1 volontario cui ruolo sarà di collaborazione alle attività dell’associazione (come gestione e mantenimento dei social network).

Rientrano sempre nel settore assistenza i progetti “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con Sm” dell’Associazione italiana sclerosi multipla ed “Emozioni nelle Isole” dell’Unitalsi aperti a 1 e 2 volontari. Rinnova la sua presenza anche l’Associazione Cristiana Lavoratori con 4 progetti nell’area di promozione allo sport: “Change. Promuovi il cambiamento”, “Lo Sport ai giovani”, “Attenti allo spreco” e “Fianco a fianco” che impegneranno 5 giovani. L’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale e dello sport è presente anche nei progetti “Sportivamente attivi” e “Tuteliamo la natura” rivolte a 3 volontari dell’Associazione Nazionale Arci. Si ripropone la Pro Loco di Caltanissetta a difesa, tutela e promozione culturale del territorio nisseno per 5 giovani.

La stessa finalità si pone il progetto “Storia Patria” del consorzio Icaro che intende in particolar modo curare e conservare il patrimonio librario attraverso il supporto di 12 volontari alle attività rivolte agli utenti. L’assistenza ai migranti, volta ad una maggiore integrazione ed inclusione degli stessi, è invece il focus dei progetti del Movimento Cristiani Lavoratori ,“Migrazione ed inclusione” (che vedrà l’impiego di 5 volontari), e “Accogliamoci”, per 4 giovani, del Movimento volontariato italiano. L’integrazione è uno degli obiettivi cardini della cooperazione sociale, punto di forza anche della Lega Nazione delle cooperative e mutue che inserirà 10 unità per l’assistenza a pazienti affetti da patologie invalidanti e disabili nei progetti “Oltre-Percorsi di autonomia e integrazione” e Many Care”.

Per dare continuità ai servizi di informazione, orientamento e assistenza degli “sportelli Adoc” e assicurare un supporto nei consumi ai cittadini, l’Associazione Amesci ha presentato il progetto “Consumatore informato, consumatore assicurato”, con 4 operatori. Lo stesso spirito caratterizza anche “Orientati all’assistenza: mappare il sistema di welfare territoriale per facilitarne l’accesso” dell’Associazione per lo sviluppo e la Cooperazione internazionale e “Promozione dei diritti sociali della Terza età in Sicilia” dell’Inac aperti a 3 e a 4 volontari.

“Uni-verso anziani e…oltre” e “Al servizio dell’informazione” sono invece i due progetti proposti dall’ Associazione Aress Fabiola rivolto a 10 volontari.

C’è anche l’Unione italiana ciechi e ipovedenti che consentiranno a 12 giovani di vivere questa formativa esperienza con i tre progetti. Con l’obiettivo di rendere accessibili i servizi di trasporto socio sanitario, l’Associazione nazionale pubbliche assistenze propone infine “2020 Modi per assistere” per 4 volontari.

I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, per un impegno settimanale in media di 25 ore e un compenso mensile di 439,50 euro.