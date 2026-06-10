Marina, Schifani: “Onora la propria missione al servizio dell’Italia”

“In occasione della Festa della Marina Militare rivolgo il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini che, con competenza, coraggio e spirito di servizio, operano ogni giorno sui mari a tutela della sicurezza del Paese e degli interessi nazionali. La Sicilia, al centro del Mediterraneo, conosce bene il valore strategico del mare e il ruolo fondamentale svolto dalla Marina nel garantire stabilità, soccorso, controllo degli spazi marittimi e protezione delle nostre comunità. A tutto il personale va la gratitudine dei siciliani per l’impegno silenzioso e costante con cui onora la propria missione al servizio dell’Italia”. Così sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. (ITALPRESS)