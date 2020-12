Rassegna Stampa. Caltanissetta, anziano trovato morto nella sua casa di via Matteotti

Viveva da solo in un appartamento di via Matteotti, a Caltanissetta, ma era in contatto quotidiano con un vicino di casa che gli portava anche pietanze per il pranzo.

Ieri però la vita terrena di quest’uomo (che aveva compiuto 78 anni lo scorso mese di ottobre) si è interrotta all’improvviso e per entrare nel suo appartamento sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che – come prevede il protocollo – avevano segnalato alla centrale del 118 che un loro equipaggio si stava muovendo per andare a verificare il motivo per cui dall’appartamento dell’uomo non arrivata risposta.

Intorno alle 13, pertanto, in cima alla Salita Matteotti si sono portati sia vigili del fuoco che operatori del 118, ma anche una pattuglia dei carabinieri anch’essa nel frattempo allertata. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento che è a piano terra, forzando una porta di accesso secondaria, ai loro occhi si è presentato lo scenario temuto: l’uomo giaceva ormai privo di vita e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Inutile quindi oggi tentativo di soccorso.

Purtroppo in questo periodo di emergenza sanitaria può anche capitare che gli spostamenti delle persone vengano limitate all’indispensabile; ciò fa venir meno anche la frequentazione quotidiana con parenti e vicini di casa.