Onde Donneinmovimento Caltanissetta si congratula con la dottoressa Tirrito: “prezioso il valore della relazione”

Riceviamo e Pubblichiamo dall’Associazione Onde donneinmovimento di Caltanissetta

Desideriamo congratularci con lei per il prestigioso riconoscimento che Europa Donna Italia le ha conferito.

Il Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico, “assegnato agli specialisti di quattro discipline più segnalati dalle pazienti con tumore al seno per gentilezza e umanità”, pone l’accento sul valore terapeutico della relazione e “segna” al femminile l’esercizio della professione medica arricchendola del connotato del “prendersi cura”, ponendo al centro la persona, la sua sofferenza, la sua dignità.

Onde donneinmovimento, da quindici anni lavora con le donne per le donne, nella assoluta certezza che le donne hanno molto da dare non solo alle altre donne ma al mondo intero e nella piena consapevolezza che le donne hanno molto da prendere, non solo perché ne hanno diritto, ma anche perché tutto quello che va alle donne ritorna moltiplicato alla società.

La recente istituzione della Breast Unit presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela può rappresentare una risorsa per le donne che si trovano e si troveranno ad affrontare il tumore al seno, la sua presenza dottoressa è una garanzia di successo, ma da sola non sarà sufficiente.

Sono necessarie altre professionalità, personale e attrezzature, all’altezza del compito e rispondenti agli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti; per questo Onde donneinmovimento, insieme alle altre Associazioni che a vario titolo si occupano della materia, vigilerà affinché le prestazioni siano qualitativamente adeguate e rispondenti ai bisogni e alle leggi.

Onde dichiara sin d’ora la sua disponibilità ad esserle accanto e a sostenerla anche portando avanti la battaglia per la medicina pubblica e territoriale, che sola attraverso la prevenzione, può davvero fare la differenza nel combattere e sconfiggere il tumore al seno.