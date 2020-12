Nuova variante Covid. Oggi riunione d’emergenza dell’Unione Europea.

La nuova variante covid, da ieri isolata anche in Italia in un cittadino rientrato dalla Gran Bretagna, preoccupa l’Europa.

Lo riferisce AdnKronos che ha sottolineato che, al fine di scongiurare la diffusione della mutazione e rispondere alla nuova emergenza con un coordinamento forte fra Paesi, la presidenza tedesca dell’Unione Europea ha invitato oggi alle 11 i rappresentanti dei Paesi membri ad una riunione d’emergenza del meccanismo di risposta alla crisi per coordinare la risposta alla nuova variante del coronavirus nel Regno Unito.

Anche la Commissione europea ha esortato gli Stati membri a “coordinarsi” sulla questione del blocco dei voli dalla Gran Bretagna, dopo l’allarme. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha esortato inoltre le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori in Europa ad analizzare e sequenziare i campioni di virus per verificare il potenziale di diffusione della nuova variante.

L’analisi preliminare condotta in Gran Bretagna ha suggerito che la nuova variante è “significativamente più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti”, ha sottolineato l’Ecdc. Tra gli altri consigli, l’Ecdc ha ribadito la necessità di evitare viaggi non essenziali. Da ieri , intanto, in Italia, stop ai voli con la Gran Bretagna come misura precauzionale come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.