Migranti, Caso Gregoretti. Salvini domani in Aula Bunker a Catania

“Oggi e’ un venerdi’ particolare. Alle 5 ho l’aereo per Catania, ne approfittero’ per incontrare stasera gli amministratori locali della Lega in Sicilia.

Domani mattina alle 9 e mezza saro’ all’Aula Bunker di Catania.

Questo mi fa strano perche’ io le Aule Bunker le ho sempre viste in televisione per i processi di mafia”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Telelombardia, in merito al caso Gregoretti.

Quanto alla richiesta di rinvio dell’udienza preliminare per la vicenda Open Arms, Salvini ha spiegato: “Parlavo con il mio avvocato, e’ difficile essere in contemporanea sia a Catania che a Palermo.

Non so come funzioni, pero’, se saremo alle 9.30 a Catania non potro’ essere a Palermo.

Andro’ un’altra volta a Palermo, per rispondere sempre alla stessa accusa di sequestro di persona aggravato e continuato”.