M5S: Caltanissetta “perde” aree franche delle legalità. Sottratti 30 milioni di euro

“Oggi il governo, in commissione Bilancio, ha messo in atto un nuovo scippo ai danni dei cittadini del Nisseno. Dopo il ‘furto’ perpetrato dall’assessore Turano ai danni di Gela, in occasione del patto per il Sud, lo stesso assessore ha sottratto 30 milioni di euro destinati alle aree franche urbane della legalità di Caltanissetta e di molti comuni di quella provincia. Si tratta di un’operazione a dir poco inaccettabile”.

Lo affermano i deputati M5S, Ketty Damante e Nuccio di Paola.

“Ancora una volta – dicono i due parlamentari – quest’area della Sicilia viene fortemente penalizzata da questo governo, a scapito delle imprese che avevano avviato attività in queste aree in forza degli sgravi previsti e che ora andranno incontro ad un futuro nebuloso.

Noi abbiamo provato a fermare questa manovra tentando di far cadere il numero legale e ci dispiace aver constatato che il deputato Mancuso, espressione di quell’area geografica abbia votato a favore, a scapito del suo territorio”.