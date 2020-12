Il sancataldese Fabio Martorana vestirà i panni del detective nel nuovo film di Alivernini

Vestirà i panni di “Sam Patterson” l’attore sancataldese Fabio Martorana in “The WoodCutter”, il nuovo film del regista romano Mirko Alivernini. L’autore e regista, primo in Italia a utilizzare nelle sue opere una tecnologia a doppia intelligenza artificiale, è anche produttore del progetto con la sua casa di produzione “Mainboard Production”.

Nato a San Cataldom Fabio Martorana (classe 1981) con due lauree all’attivo, una in Scienze dell’educazione e della formazione e una in Ingegneria civile, ha studiato recitazione e musica.

Ha recitato in teatro e in film per il cinema. Ha sfilato sulle più importanti passerelle del settore moda ed è stato testimonial di numerosi brand.



Fin da ragazzo ha coltivato la sua passione per il cinema, e dopo aver costituito la sua azienda che lavora su tutto il territorio italiano, il sancataldese è tornato davanti alla telecamera con la serie “La Notte dei Clan”, “Absolute” e “The WoodCutter”.

Il 39enne non è nuovo a ruoli di primo piano. In uscita agli inizi del prossimo anno “Absolute”, il lungometraggio del regista Alivernini dedicato al mondo della fantascienza, che vede come protagonista Fabio Martorana.

La produzione attuale è un thriller horror – psicologico con protagonista l’attrice Paola Lavini, candidata al Globo D’oro 2020.

Il lavoro cinematografico è ambientato in un piccolo paesino dello Utah dove si verifica un fatto di cronaca cruento: lo sterminio della famiglia Gregor, a commetterlo alcuni giovani del luogo.

Attraverso colpi di scena avvincenti, suspense e interrogativi inquietanti il film regala al pubblico un’opera stupefacente per narrazione e tecnica.

A Fabio Martorana è affidata la parte di un detective, Sam Patterson. Un ruolo di rilievo con risvolti psicologici. Sarà l’arguto investigatore ad andare oltre l’apparenza e a svelare cosa davvero si nasconda dietro gli efferati delitti.