Covid, il vaccino è affare dei “ricchi”. Amnesty: 67 paesi poveri senza dosi

“Nove persone su dieci nei Paesi poveri rischiano di non essere vaccinate contro il covid nel prossimo anno.

I dati pubblici ci dicono che i Paesi più ricchi stanno accaparrando scorte di vaccini al punto che in media potranno vaccinare per tre volte in un anno la propria popolazione.

Il risultato è che nei 67 Paesi più poveri del mondo non ci si vaccinerà mai e così la pandemia non finirà mai. Senza un vaccino popolare per tutti non ne usciremo. Avremo un mondo ancora più diviso tra chi ha avuto accesso alle cure mediche e chi no, a quel punto non ha più senso parlare di diritto alla salute ma di privilegio alla salute”. Così Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, a Radio Cusano Campus.