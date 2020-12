Covid: Giffoni winter edition diventa Digital Edition

Giffoni non si ferma. E, come promesso, resterà al fianco della sua community anche a Natale.

La Winter Edition, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, offrirà un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e young adult. Masterclass ed eventi speciali, in digital experience, si articoleranno a partire da sabato 12 dicembre.

Sarà un’edizione nuova, completamente digitale, ma non per questo meno affascinante. “Presentiamo un’assoluta novità: #Giffoni50 Winter Edition – spiega Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni – In questi mesi siamo stati messi di fronte alle nostre fragilità, alle nostre paure, non eravamo preparati ma non per questo ci siamo persi d’animo.

Ci siamo chiesti come e cosa fare per accendere la speranza, perché bisognava agire oggi e non a emergenza finita. Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto, con un festival internazionale in presenza, ancora una volta ci siamo schierati dalla parte della nostra community.

Non avevamo intenzione di lasciare soli i nostri giffoner proprio a Natale. Abbiamo quindi scelto di guardare a questo periodo, così eccezionale e complicato, come una grande opportunità, con un’accelerazione che dobbiamo vivere con forza e determinazione”.