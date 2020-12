Bisogna evitare una terza ondata di Covid. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni.

“L’Italia e’ ora tra i primi dieci Paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo dagli Stati Uniti in termini assoluti”, ha scritto.

“Non dimentichiamo tanta sofferenza e tanto dolore. Evitiamo una terza ondata”, ha aggiunto.