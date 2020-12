Covid. Federfarma denuncia un sito web che vendeva al pubblico test rapidi.

Denuncia da parte di Federfarma ad un sito web che vendeva illegalmente al pubblico test rapidi (sierologici e tamponi) che possono invece essere venduti solo a personale sanitario.

Lo riporta l’Ansa secondo cui la stessa Federfarma avrebbe comunicato dell’avvenuta denuncia all’interno del suo sito. In base alla circolare del Ministero della Salute sui dispositivi medici diagnostici in vitro, questi test, regolamentati a livello comunitario, non essendo autodiagnostici, non possono essere venduti o messi a disposizione di ‘profani’.

Secondo quando denunciato da Federfarma, il sito che vendeva illegalmente al pubblico i test rapidi non dava la possibilità di indicare la tipologia di acquirente, lasciando spazio a probabili ‘profani’, che potevano usare impropriamente il test come autodiagnosi.

Il mercato dei test rapidi per diagnosticare il nuovo coronavirus, dunque, sembra proprio che si stia diffondendo sempre di più, visto che, i test rapidi, come segnalato da Federfarma sarebbero venduti al pubblico. Alla luce di ciò sono stati sollecitati controlli anche da parte dei Nas.