Covid, Bonus per personale sanitario. Soddisfazione dei sindacati

“Un percorso lungo, approfondito, basato su un confronto costante, ma che ha portato al risultato voluto: criteri piu’ equi per la distribuzione dei fondi destinati al Bonus Covid del personale sanitario pubblico regionale e di Seus 118”.

Commentano cosi’ Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Sicilia la notizia diffusa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sulle misure regionali a sostegno dei lavoratori impiegati in prima linea nell’emergenza sanitaria.

“In questi mesi, abbiamo lavorato con il massimo impegno, lasciando ad altri le facili strumentalizzazioni – dicono i segretari generali Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango -, con il solo obiettivo di far arrivare a tutti i lavoratori che hanno fronteggiato la pandemia, anche a rischio della propria vita, un riconoscimento concreto. Entro la meta’ di dicembre avverra’ la ripartizione dei fondi statali e regionali, per un totale di quasi 51 milioni di euro, e finalmente i dipendenti del Sistema sanitario regionale (secondo tre fasce di intensita’) e i dipendenti di Seus 118 (quasi 3200 lavoratori) troveranno le indennita’ nelle buste paga per i mesi relativi all’emergenza sanitaria.

Voltata questa pagina – concludono Agliozzo, Montera e Tango – solleciteremo la ricerca di risorse aggiuntive per riconoscere il gravoso impegno degli operatori in tutti questi mesi”.