Coronavirus, Meloni: “Governo in cui canta un sacco di gente, ha moltiplicato teste e poltrone”

“Il problema è proprio che Arcuri i super poteri non li ha, questo è un governo che ha lavorato per moltiplicare le teste, le voci, le poltrone. In questo governo canta un sacco di gente, il governo non ha voluto affidare decisioni chiare in modo chiaro”.

Lo ha detto Giorgia MELONI a margine di una iniziativa di Fdi a Roma. “Se si fossero seguite le nostre proposte, come quella di nominare un commissario con tutte le competenze per contrastare il Covid, le cose sarebbero andate diversamente”, ha concluso la leader di Fdi