Coldiretti “sfama” gli animali del circo Lidia Togni. Donati 37 balconi di fieno

“Donati trentasette balloni di fieno al circo Lidia Togni a Capannelle da Coldiretti Roma, che ha risposto all’appello lanciato dalle famiglie circensi in seria difficolta’ a mantenere gli animali”.

I Dpcm, spiega una nota, compreso quello del 4 dicembre, dispongono la sospensione degli spettacoli per contenere la diffusione del contagio da CoViD-19. Tigri, cavalli, cani, cammelli, rischiavano cosi’ di restare senza cibo.

Le aziende agricole dell’agro-romano associate a Coldiretti Roma, “si sono subito messe a disposizione con grande spirito solidaristico” per donare trentasette rotoballe.

“Nonostante le numerose difficolta’ che stanno affrontando le aziende del nostro territorio- spiega il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu- gia’ vessate dalla crisi economica determinata dalla pandemia, e’ subito scattata una grande dimostrazione di solidarieta’.

Hanno preso a cuore le preoccupazioni delle famiglie del circo per il loro futuro e quello dei loro animali, che rischiavano di avere piu’ nulla da mangiare a causa della sospensione degli spettacoli.

E cosi’ si sono messi subito al lavoro per rendere possibile in tempi rapidi la consegna delle rotoballe, dando prova per l’ennesima volta del buon cuore degli agricoltori. A loro vanno i nostri ringraziamenti e al circo Togni l’augurio che possa superare al piu’ presto questo momento di difficolta'”.