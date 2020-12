Caltanissetta, Natale in Scatola: l’associazione Tra le righe lancia un’iniziativa benefica

Far arrivare un dono a chi è solo, non ha familiari vicini o non ne ha le possibilità. È questa l’iniziativa benefica lanciata dall’associazione culturale “Tra le righe”.

“Vogliamo dare po’ di gioia in occasione di questo Natale – ha spiegato la presidentessa Federica Dell’Aiera -. Per riuscire nel nostro intento, però, abbiamo bisogno del contributo di tutti i cittadini”.

Partecipare all’iniziativa è molto semplice. Basterà procurarsi una scatola nella quale inserire:

Una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.),

Una leccornia (cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella ecc.),

Un passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudoku, colori ecc.),

Un prodotto per la bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetici ecc.),

Un biglietto con parole gentili che scaldino il cuore.

Le scatole possono essere indirizzate a uomo, donna e bambini.

Per garantire che il contenuto vada al destinatario migliore è necessario specificare all’esterno se si trata di uomo, donna o bambino. In quest’ultimo caso è necessario specificare sempre sesso ed età consigliata.

Donare non significa “gettare via qualcosa di vecchio” e ciò che si riceve deve essere ancora apprezzabile.

Dunque la Cosa Calda e il passatempo possono essere “usati” ma in buono stato mentre la leccornia deve essere cibo non deperibile in breve tempo e nuovo, così come nuovo deve essere il prodotto di bellezza.

Dopo aver riempito e incartato la scatola, aggiunto il biglietto per il destinatario è possibile consegnare il pacco presso la ferramenta “Fai con me” in Corso Vittorio Emanuele II n°15 a Caltanissetta a partire da giorno 7 dicembre fino al 19 dicembre. Per la consegna a San Cataldo contattare su whatsapp Andrea al numero 338 867 4293 o Andrea al 338 867 4293.

“Potrebbe essere una bella iniziativa da condividere in famiglia o realizzare con i bambini – hanno concluso i referenti dell’associazione Tra le righe -. Quest’anno è davvero difficile per tutti, rendiamolo un po’ più felice insieme. Le scatole saranno dei doni apprezzati per chi si trova in un momento di difficoltà. È un gesto semplice che costa pochissimo ma di grande impatto emotivo per chi riceverà questo pensiero inaspettato!