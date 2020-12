Caltanissetta, igiene ambientale e raccolta differenziata: variazioni servizi per l’8 dicembre

CALTANISSETTA – Dusty comunica le variazioni nei servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata, per la giornata festiva di martedì 8 dicembre, Immacolata Concezione.

SOSPENSIONE RACCOLTA “PORTA A PORTA” E ACCESSO CCR

La raccolta differenziata “porta a porta” sarà sospesa, pertanto gli utenti sono invitati a non esporre le attrezzatture all’esterno della propria abitazione o condominio, poiché i sacchetti non saranno ritirati.

Restano chiusi o non operativi, il Centro Comunale di Raccolta di c.da Cammarella e l’Isola ecologica mobile automatizzata. Così come non sarà attivo il numero verde.

Servizi che saranno ripristinati da mercoledì 9 dicembre.

SERVIZI INALTERATI & CONFERMATI

Sarà mantenuto il servizio di spazzamento manuale del centro storico e il ritiro dei rifiuti solido urbani da raccolta differenziata, nelle zone servite con i contenitori stradali di prossimità.