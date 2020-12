Caltanissetta, Covid alla Caponnetto: tutti i negativi i tamponi di studenti e personale

In seguito alla comunicazione ufficiale di positività di due allieve Istituto A. Caponnetto di Caltanissetta, il Dirigente Scolastico Maurizio Lomonaco avendo ha attivato la procedura anticovid e la sospensione delle attività didattiche per le sezioni dell’ infanzia e per la classe terza primaria coinvolte.

Sono risultati tutti negativi i test rino-faringei rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni specifici per Sars- CoV-2 somministrati presso la sede centrale dell’istituto per il personale docente infanzia plesso S. Petronilla e primaria Caponnetto, per il personale mensa e personale Ata infanzia.

Come da protocollo predisposto dallo Spemp e dagli organi competenti è stata notificata la quarantena obbligatoria. Gli alunni e personale indicato potrà tornare a scuola a fine quarantena per riprendere la regolare attività in presenza nelle proprie classi.