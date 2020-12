Caltanissetta, CCIAA, Eccellenze in digitale: giovedì formazione gratuita per le imprese

Il 10 dicembre 2020 il webinar della Camera di commercio di Caltanissetta su “Crea la tua presenza online partendo da zero”

Proseguono i webinar organizzati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta volti a formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane.

L’obiettivo viene perseguito grazie alla messa in campo degli strumenti offerti da Eccellenze in Digitale e dal Progetto Punto Impresa Digitale – PID 2020-2021.

Al webinar di formazione, che si terrà il 10 dicembre 2020 dalle ore 15:30, aperto a tutti, si potrà accedere iscrivendosi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IZdzqfy8jm4rhRnl5MYNVVZqmpYy2cplIovs4T8rYKn2tw/viewform

“L’innovazione e gli strumenti per il suo trasferimento alle imprese rappresentano leve competitive di rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo italiano. La crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile e imprescindibile per superare questo periodo di difficoltà”, afferma il Commissario Straordinario Giovanna Candura.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito della Camera di commercio alla sezione

https://www.cameracommercio.cl.it/progetti/pid-punto-impresa-digitale/