Caltanissetta, anziano aggredito da un branco di cani in via Angeli

Intorno alle ore 11.30 di domenica 6 dicembre, un nisseno di 80 anni, mentre si trovava in via Angeli, è stato aggredito da un branco di cani. L’uomo si trovava nei pressi dell’ingresso del cimitero quando, su un lato del marciapiede, ha visto il branco tranquillamente accovacciato a terra. Questo stato di quiete lo ha rassicurato e indotto a procedere senza alcun timore anche se, per maggiore sicurezza, si è spostato al centro della carreggiata.

Quando è arrivato in prossimità del branco, però, uno dei cani ha iniziato ad abbaiare e, immediatamente, è stato imitato dal resto del gruppo.

L’uomo, impaurito, non ha avuto nemmeno il tempo di agire e fuggire via poichè è stato immediatamente raggiunto e circondato dal branco che, addirittura, gli ha azzannato il giubbotto.

L’epilogo della vicenda, per fortuna, è a lieto fine poichè i cani hanno mollato la presa e si sono allontanati lasciando l’uomo illeso e scongiurando il peggio.

“Sono ancora molto scosso, il mio giubbotto è strappato e ho qualche graffio – ha concluso l’uomo -. Poteva finire molto peggio e gli organi competenti dovrebbero prendere provvedimenti per tutelare noi cittadini”.