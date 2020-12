Anci Sicilia e Sant’Egidio contro la pena di morte

‘Città per la vita, per dire no alla pena di morte anche nel tempo dell’emergenza sanitaria’.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando e da Andrea Nucita, responsabile della Comunità di Sant’Egidio.

Un incontro durante il quale i Comuni di Trapani, Marsala, Gela e Isola delle Femmine, raccogliendo l’invito dell’Anci, hanno manifestato l’intenzione di impegnarsi a diffondere, con proprie iniziative, la battaglia contro la pena di morte e hanno invitato tutti i Comuni dell’Isola a rafforzare il movimento abolizionista.

“Il cammino per la civiltà chiede molto tempo e pazienza – ha sottolineato Orlando – bisogna costruirlo mattone dopo mattone. I cambiamenti veri necessitano di tempo e di grande impegno. Per questi motivi oggi, assieme alla comunità di Sant’Egidio, facciamo un appello alla sensibilità comune per dare valore alla vita nel pieno rispetto dei diritti umani”.

“In un momento estremamente difficile come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto Andrea Nucita – coinvolgere le città siciliane in questa iniziativa è importantissimo. Significa che, malgrado la pandemia, malgrado la preoccupante recessione economica, non ci chiudiamo a riccio sui nostri problemi ma ci teniamo aperti al mondo”.