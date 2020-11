Sicilia, covid: 1.048 i nuovi positivi, 14 i morti. Caltanissetta e provincia: 96 casi

Sono 1.048 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.015 tamponi effettuati; 14 i decessi, che portano il totale a 550. Con i nuovi casi salgono a 16.806 gli attuali positivi. Di questi 1.222 sono i ricoverati: 1.072 in regime ordinario e 150 in terapia intensiva con un incremento di otto ricoveri. I guariti sono 292.

I nuovi positivi sono cosi’ distribuiti per province: Palermo 258, Catania 299, Messina 80, Ragusa 83, Trapani 133, Siracusa 71, Agrigento 21, Caltanissetta 96, Enna 7.