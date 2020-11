San Cataldo. Per la giornata di lunedì 9 novembre nella Chiesa Madre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria.

SAN CATALDO. Lunedì 9 novembre ricorre la festa liturgica della Dedicazione della papale Arcibasilica Lateranense, Cattedrale del Sommo Pontefice, con la quale la Chiesa Madre di San Cataldo è affiliata con vincolo particolare dall’8 dicembre dello scorso anno.

Per la giornata di lunedì 9 novembre, pertanto, è possibile ottenere l’indulgenza plenaria così come stabilito dal Sommo Pontefice Francesco per mezzo della Penitenzieria Apostolica per i fedeli che si recheranno in visita il 9 novembre in Chiesa Madre. Le sante Messe alle ore 8.00 e anche alle ore 17.00 saranno animate dalla Corale della Chiesa Madre.