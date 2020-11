San Cataldo. Il centro raccolta AbZero dell’Ospedale “Raimondi” sempre attivo per chi vuol donare sangue.

SAN CATALDO. L’associazione Donatori AbZero di San Cataldo è sempre in prima linea nella raccolta di sangue tesa ad arginare la costante richiesta di sangue nel territorio. Il Centro Raccolta ABzero dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo è aperto tutti i lunedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 11.30.

Per altro, come comunicato dallo stesso centro di raccolta, non bisogna attraversare altri reparti dell’ospedale per effettuare la donazione in quanto il centro si trova proprio subito dopo l’entrata. La donazione è sicura, gli ambienti sono sanificati e il personale è continuamente sottoposto a controlli.

Per evitare le attese, è necessario prenotare la donazione, iscrizione o controllo. Basta chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 348 71 36 084 (tutte le mattine), 380 78 10 340 (dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00).