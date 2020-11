San Cataldo. Confronto proficuo tra Cittadinanza Attiva e l’ex sindaco Sean Christian Wheeler sul reddito energetico.

SAN CATALDO. Un confronto alquanto proficuo con Sean Christian Wheeler, ex sindaco di Porto Torres, sulla tematica riguardante il reddito energetico. E’ quello che Cittadinanza Attiva ha avuto con l’ormai ex primo cittadino di Porto Torres.

E’ stato spiegato che il reddito energetico da applicare al Comune di San Cataldo “è una misura che consente all’Ente e ai cittadini l’installazione di pannelli fotovoltaici gratuitamente in grado di produrre energia elettrica e quindi di abbassare i consumi e la spesa in bolletta, inoltre l’energia in eccesso viene convogliata e venduta nel libero mercato.

Il ricavato della rivendita dell’energia prodotta andrebbe ad alimentare un fondo rotativo per l’acquisto e l’istallazione di nuovi pannelli solari rendendo il meccanismo automatico e virtuoso ed è proprio per questo che abbiamo deciso di inserirlo nel nostro programma elettorale da proporre ai cittadini”.

Si è trattato di un momento di confronto arricchente a livello politico, sociale ed umano. “Tutto ciò – ha spiegato Cittadinanza Attiva – rappresenta difatti un modello di partecipazione che si rifà proprio agli ideali del Movimento 5 Stelle”.