San Cataldo. Conclusa in Chiesa Madre la festa della Dedicazione dell’Arcibasilica Lateranense.

SAN CATALDO. S’è conclusa in Chiesa Madre la solenne Celebrazione Eucaristica nella festa della Dedicazione dell’Arcibasilica Lateranense, Cattedrale del Sommo Pontefice Francesco, con la quale la Chiesa Madre di San Cataldo è affiliata con vincolo particolare dall’8 dicembre 2019.

Oggi, giornata di pellegrinaggi in Chiesa Madre tutto il giorno per accostarsi al sacramento della Riconciliazione e così lucrare l’Indulgenza Plenaria, come concesso da Papa Francesco per mezzo della Penitenzieria Apostolica (protocollo n. 1389/19/1, 10 ottobre 2019) a motivo appunto dell’affiliazione.

La Celebrazione è stata animata dalla Corale Chiesa Madre – San Cataldo che al termine della liturgia ha intonato l’inno “Oremus pro Pontifice nostro Francisco”. Alla liturgia hanno preso parte i familiari di coloro che sono tornati alla Casa del Padre quest’anno. episcopale.