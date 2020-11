San Cataldo. C’è l’avviso per costituire l’albo comunale degli avvocati per affidargli incarichi legali.

SAN CATALDO. Il Comune ha disposto la costituzione di un albo avvocati per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per la difesa e il patrocinio del Comune. Per questa ragione hanno emanato un pubblico avviso in attuazione del “Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni e patrocinio giudiziale” del Comune di San Cataldo, approvato dalla Commissione Straordinaria nel settembre scorso. L’Albo è suddiviso in 5 Sezioni:

1.Contenzioso Civile;

2.Contenzioso Lavoro;

3.Contenzioso Penale;

4.Contenzioso Amministrativo;

5.Contenzioso Tributario;

Ciascun avvocato o studio associato in possesso dei requisiti richiesti potrà chiedere di essere inserito in massimo 2 sezioni dell’Albo. L’avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune.

La domanda di iscrizione all’Albo, redatta utilizzando il modello A allegato all’avviso, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 05.12.2020 curandone la trasmissione esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it, avendo cura di indicare nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ALBO AVVOCATI . COMUNE DI SAN CATALDO

La scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum e dell’offerta economica, attingendo dall’Albo almeno tre nominativi, nel rispetto dei seguenti principi:

– rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell’elenco, attraverso lo scorrimento dello stesso, formato previo sorteggio della lettera relativa al cognome da cui partire;

– specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico;

– casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

– Fori di competenza della causa da affidare;

– puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali affidati.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Legali del Comune di San Cataldo, tel. 0934511229 – pec: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it