Rassegna Stampa. Cancelleri, una lista civica per aggirare il tabù del terzo mandato M5S

Adesso l’ipotesi è una lista civica.

Dopo lo stop alla terza candidatura

alla presidenza della Regione arri-

vato di fatto agli Stati generali del

Movimerdo 5 Stelle, il vicerninistro

delle Infrastrutture, Giancarlo Can-

celleri, accarezza una pazza idea

per tentare una nuova corsa a Palaz-

zo d’Orléans: costituire un movi-

mento civico che si allei con l’asse

giallorosso per aggirare il limite dei

due mandati. All’Ars, dove la metà

dei deputati grillini è già alla secon-

da legislatura, si la strada intanto

una suggestione: la possibilità di

continuare la carnera politica cam-

biando livello istituzionale, ad

esempio passando dal Parlamento

regionale, in un Comune, alla Came-

ra o al Senato. Una soluzione di que-

sto genere, però, non andrebbe be-

ne a Cancelleri.

Il viceministro, la

settimana scorsa, ha bruciato le tap-

pe lanciando un’autocandidatura

alla presidenza della Regione: per

lui, però, sarebbe la terza corsa con-

secutiva alle Regionali, dopo le sfi-

de perse nel 2012 contro Rosario

Crocetta e nel 2017 contro Nello Mu-

sumeci. Stavolta, inoltre, il campo

dei potenziali alleai:i ha 1.anti nonni

da spendere: se infatti si replicasse

l’asse che sostiene Giuseppe Conte

(e che un mese fa in Sicilia ha porta-

to la coalizione alla vittoria alle Am-

ministrative di Termini Imerese), la

sinistra potrebbe contare sull’inte-

resse alla candidatura espresso dal

presidente dell’Arrtirrrana regiona-

le Claudio Fava e il Partito democra-

tico sui nomi — ancora non esplicita-

mente in lizza — del ministro del

Mezzogiorno Giuseppe Provenza-

no e dell’europarlaunentare (ed ex

medico di Lampedusa) Pietro Bado-

lo. Provenzano, a chi l’ha contatta-

to, ha fatto sapere di non essere in-

teressato, ma adesso — a due armi

dalle elezioni sono in molti a

schermirsi per evitare di essere bru-

ciati: persino Cancelleri, che la set-

timana scorsa aveva esplicitamen-

te ammesso la volontà di ricandi-

darsi, ora ridimensiona quell’usci-

ta a «urna nera battuta su temi pre-

maturi».



Di certo in Sicilia l’alleanzagiallo-

rossa ha meno oppositori che altro-

ve. Anche un sostenitore di Alessan-

dro Di Battista come l’europarla-

nnentare Ignazio Corrao apre qui a

un asse fra il Movimento 5 Stelle, il

Partito democratico e la sinistra: «È

inevitabile ragionare in termini di

coalizione — taglia corto l’eurode-

putato di Alcamo Lavorandoci

con il dovuto tempo e con le dovute

regole, perle Regionali si può dialo-

gare con il Partito democratico, e

con altre forze che ci staranmo, per

contrastare il centrodestra. In que-

sta alleanza ci può stare Fava, ci

possono stare tutti quelli che han-

no una buona idea per la Sicilia».

«Io — rilancia il “facilitatore” nazio-

nale per i temi ambientali, Giampie-

ro’frizzino — credo che debba esse-

re il gruppo locale ad esprimersi

sulla possibilità o meno di unirsi ad

altre realtà politiche. Ovviamente

però il Movimento 5 Stelle deve fa-

re una profonda riflessione sul pen-

siero che vuole rappresentare e sul-

la posizione che vuole occupare, se

a destra o a sinistra».

E in questo contesto che matura

l’idea di aggirare il vincolo del ter-

zo mandato semplicemente cam-

biandoistituzione. «Per noi riflet-

te Roberta Schillaci, fra i pochi par-

lamentari regionali grillini alla pri-

ma legislatura — non ci sarebbe nul-

la di arale se si passasse dall’Ars al

Comune. A volte il movimento vie-

ne criticato per l’inesperienza: sa-

rebbe un buon modo per mettere a

frutto questi anni». L’ipotesi è an-

che affiorata a margine degli Stati

generali che il Movimento 5 Stelle

ha celebrato la settimana scorsa:

nel documento finale potrebbe

dunque fare capolino un’apertura

a una soluzione del genere.

La mossa, d’altro canto, risolve-

rebbe molti dei problemi di ricam-

bio che affliggono i C,inquestelte si-

ciliani. Fra le idee che circolano nei

corridoi dell’Ars c’è ad esempio la

possibilità di proporre all’ex capo-

gruppo Valentina Zafarana una

candidatura al Comune di Messina

rie] 2023 o quella di chiedere a Iriz-

zino di correre nel 2022 per la suc-

cessione a Leoluca Orlando a Paler-

mo. «Non sono interessato a uri al-

tro mandato», ripete coane un man-

tra il “f’acilitatore” per l’Ambiente.

Nel Movimento 5 Stelle che supera

i suoi tabù, però, nessun vincolo è

per sempre.