Rassegna Stampa. Caltanissetta: 16 candidati per entrare nello staff del Sindaco

Sono 16 i candidati selezionati per il conferimento dell’incarico di componente dell’ufficio staff del sindaco Roberto Gambino per un anno rinnovabile e remunerato. In tutto, coloro che hanno partecipato alla selezione sono stati 73, ma soltanto poco più del 20% di essi (16 appunto) sono stati dichiarati idonei per la designazione del prescelto che avrà affidate funzioni specifiche di addetto alla segreteria politica per lo svolgimento di collaborazione e coordinamento tra sindaco, assessori e giunta comunale nonché di supporto al monitoraggio dell’a t t u azione del programma politico e alla gestione dei rapporti con l’Anci.

Gli altri 57 candidati non sono stati ritenuti idonei perché i curricula e i requisiti professionali presentati sono stati ritenuti “non adeguati al conferimento dell’i ncarico”.

I 16 selezionati sono: Barba Roberta, Marchese Agata Maria, Maira Calogera Domenica, Ficarra Maria Rosa, Cataldo Concetta, La Iacona Salvatore Luca, Muratore Anna Antonella, Di Dio Claudia, Cocca Dario, Cigna Manuela Stefania, Modica Lavinia, Cino Ignazio, Mirisola Fabrizio Vittorio, Ricottone Gaspare Claudio, Costa Salvatore e Carbone Luigia.

La commissione che ha esaminato i curricula e i requisiti professionali dei candidati è stata composta dagli assessori della gunta comunale: Grazia Giammusso, Luciana Camizzi, Concetta Andaloro, Marcella Natale, Fabio Caracausi, Marcello Frangiamone, Giuseppe La Mensa e Francesco Nicoletti con segretaria la dott.ssa Maria Fatima Anfuso.

I candidati dichiarati idonei per l’incarico saranno successivamente convocati per effettuare un colloquio “conoscitivo” con il sindaco Gambino al quale spetta effettuare la scelta “insindacabile” di fiducia.