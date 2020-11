Processo Montante, disposte le verifiche sullo stato di salute dell’imprenditore durante il processo di primo grado

Due periti dovranno riferire il tipo di accertamenti effettuati sulle condizioni di salute di Antonello Montante al fine di verificare la capacita’ dell’imputato di partecipare coscientemente al processo di primo grado. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, nell’ordinanza emessa nell’udienza svoltasi oggi nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta nell’ambito del processo sul cosiddetto “Sistema Montante” nei confronti di cinque imputati. La richiesta era stata avanzata dai legali dell’ex leader di Confindustria, Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto secondo i quali cio’ potrebbe comportare la nullita’ del giudizio di primo grado.

Rigettata invece la richiesta avanzata anche questa ai legali di Montante, di ascoltare le testimonianze degli ex presidenti di Confindustria Emma Marcegaglia e Vincenzo Boccia e di Sergio Lari, ex procuratore capo di Caltanissetta, Giuseppe Pignatone, ex capo della procura di Roma e Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo. La Corte ha anche disposto l’acquisizione dei procedimenti penali iscritti a carico di Alfonso Cicero, parte offesa e parte civile e a carico dell’imprenditore ed ex assessore regionale della giunta Lombardo, Marco Venturi, dal 2014 al 2020 al fine di valutare l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese. A tal proposito, l’avvocato Annalisa Petitto, legale di Cicero, ha prodotto il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario che certificano che Cicero non ha alcun carico pendente o sentenze di condanna. In primo grado Antonello Montante, e’ stato condannato, con il rito abbreviato, a 14 anni di reclusione. Si ritorna in aula il 18 dicembre.