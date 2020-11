Oltraggio su Facebook al Sindaco Gambino: interviene l’Ordine degli Architetti.

Apprendiamo oggi dell’episodio oltraggioso commesso, ancora una volta a mezzo Facebook, a danno del Sindaco di Caltanissetta, nonché Collega iscritto al nostro Ordine, Roberto Gambino.

Augurare nell’attuale momento al Sindaco di soffrire delle conseguenze del COVID 19 assume un sapore amaro, in alcun modo equivocabile con sarcasmo o ironia fuori luogo.

Il momento storico esige unità, nervi saldi e rispetto reciproco, nonché fiducia nelle Istituzioni che stanno affrontando situazioni di inedita gravità.



Desideriamo quindi non solo manifestare solidarietà al Sindaco e Collega Roberto Gambino, ma anche invitare la cittadinanza ad esprimere il proprio timore, e anche dissenso, laddove lo ritiene, in forme civili e riguardose.

Il nemico comune e’ il Virus, con le conseguenze fisiche, psichiche e sociali, e non le Istituzioni, che con i loro limiti cercano di affrontare la situazione.

La critica costruttiva e’ sacrosanta e auspicabile. L’ingiuria gratuita e l’oltraggio sono solo demolitivi.

Che questi episodi siano un monito a non trasformare il momento drammatico che stiamo vivendo in una catastrofe valoriale .

Per il Consiglio

Il Presidente Arch. Paolo Lo Iacono