Italia, coronavirus: 28.244 nuovi casi e 353 morti nelle ultime 24 ore

Sono 28.244 i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 22.253. I casi in totale in Italia dall’inizio della pandemia sono 759.829. I decessi per Covid-19 in un giorno sono 353, +120 rispetto all’incremento di ieri, quando erano stati 233.

Il totale dei morti sale così a 39.412 dall’inizio della pandemia. I dimessi-guariti sono a quota 302.275, con un incremento di 6.258 rispetto a ieri. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.