Fratelli d’Italia Caltanissetta, incontro in videoconferenza: Turismo Ecosostenibile, il cammino per lo sviluppo delle comunità e le culture locali del centro Sicilia

CALTANISSETTA – Martedì 10 novembre il Circolo Fratelli d’Italia Caltanissetta ha organizzato, in modalità videoconferenza, un incontro dal titolo “Turismo Ecosostenibile: il cammino per lo sviluppo delle comunità e le culture locali del centro Sicilia”.

L’incontro, moderato dal Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vincenzo Lo Muto, ha visto la partecipazione dell’On. Carolina Varchi Deputato nazionale Fratelli D’Italia, dell’Assessore regionale al turismo sport e spettacolo della regione Sicilia Manlio Messina, di Roberto Gambino Sindaco di Caltanissetta, del Vicesindaco Grazia Giammusso, del Presidente del Consiglio Comunale di Resuttano, Enza Mazzarisi, di Santo Mazzarisi ideatore del cammino “La via dei frati”, nonché di Giuseppe Catania e Gianluca Nigrelli rispettivamente Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Mussomeli.

La finalità del convegno online, è stata quella di valorizzare l’idea dei cammini ed in particolare quello della Via Dei Frati, come presupposto per la conoscenza del territorio interno alla Sicilia.

Il Cammino, ideato da Santo Mazzarisi permette, partendo da Caltanissetta, di giungere a Cefalù in un percorso di trekking di 166 Km e di scoprire le bellezze più nascoste della parte interna della nostra regione. Questa nuova forma di turismo deve rappresentare, come ha sottolineato il coordinatore cittadino di FDI, uno stimolo per lo sviluppo di quelle piccole comunità spesso isolate, che, proprio grazie a queste peculiarità, offrono interesse per un turismo legato non solo alle canoniche bellezze architettoniche, ma anche alle tradizioni culturali ed enogastronomiche di cui le piccole comunità sono particolarmente ricche.

L’incontro ha permesso un civile e costruttivo confronto tra gli amministratori locali di diverso colore politico, ma concordi sul fatto che lo sviluppo del territorio passa anche da un impegno comune. Attenta è stata l’analisi dell’assessore Manlio Messina che ha palesato un profondo interesse e impegno della regione, nel potenziare e valorizzare questa nuova forma di viaggio, spesso anche interiore, che può rappresentare un valido rilancio della nostra regione e che, a regime, potrebbe essere un importante strumento per un accrescimento reale del prodotto interno lordo dell’isola.

Gli interventi del Vice sindaco nisseno Grazia Giammusso e del primo cittadino di Mussomeli Giuseppe Catania, hanno manifestato l’interesse delle rispettive amministrazioni, per questa diversa forma di turismo che si presenta come una scommessa per la crescita culturale ed economica del territorio. Queste amministrazioni sono infatti propense a favorire e implementare progetti utili a far conoscere le singole realtà locali in un sistema turistico che faccia rete.

Apprezzabile inoltre il contributo del presidente del Consiglio Comunale di Resuttano, dott.ssa Enza Mazzarisi, la piccola comunità in provincia di Caltanissetta infatti, è la seconda tappa della via dei frati, ed ha “scommesso” già da qualche anno su questo settore favorendo e potenziando anche un ostello per i turisti.

L’incontro è stato concluso dall’On Carolina Varchi deputata di Fratelli D’Italia che ha dato la più ampia disponibilità e considerazione a tutte le istanze della Provincia rimarcando, come il partito di Giorgia Meloni abbia nel proprio “DNA” la vocazione e la voglia di investire e potenziare il settore turistico Siciliano.