Enna: Kore apre Medicina, è la quarta facoltà in Sicilia

“Auguri alle studentesse ed agli studenti che oggi avviano il loro percorso universitario al corso di medicina dell’università Kore di Enna”.

Lo dichiara la deputata all’Ars di Attiva Sicilia Elena Pagana, rivolgendosi ai 99 studenti che sono iscritti al corso di laurea di medicina all’università Kore di Enna che ha la quarta facoltà che forma medici nell’Isola dopo Palermo, Catania e Messina.

A fronte di circa 2 mila domande per l’iscrizione iscrizione, dopo il test nazionale, sono stati coperti tutti i 99 posti disponibili, 9 dei quali riservati a studenti extracomunitari. La nuova leva di medici della Kore si formerà nelle strutture delle Sicilia centrale che sono l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, a Canicatti, Caltanissetta, Niscemi e Sciacca.

“Si tratta di una importantissima opportunità per il territorio Ennese – prosegue Pagana – e per le aree interne della Sicilia. Adesso che si avvia questo importante percorso, è importante guardare alle prospettive e lavorare per avviare i corsi di specializzazione”.