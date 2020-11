In Sicilia 1.422 nuovi positivi al Covid che fanno salire gli attuali contagiati a 28.807: 1.476 ricoverati con sintomi, 271 in terapia intensiva (+2) e 27.114 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 896, 36 in piu’ rispetto a ieri. Sono 41.532 i casi totali, 11.829 i dimessi guariti e 7.416 i nuovi tamponi.