Covid e web: come sono cambiate le nostre abitudini

Cosa facciamo con il web? E come sono cambiate le nostre abitudini dall’inizio di marzo a oggi?

Ce lo racconta uno studio che, analizzando le tendenze dei cybernauti, ha trovato i settori che si sono maggiormente espansi.

La pandemia ha trasformato il web in uno spazio di lavoro, di intratenimento, di socializzazione e di studio. Una necessità, una salvezza, un’opportunità.

Ecco cosa è emerso. La pandemia ha fatto incrementare:

Vendite di auto in rete. Sempre più utenti si rivolgono al web per cercare di vendere la propria auto usata; d’altra parte il mercato è piuttosto stagnante ed il comparto dell’usato riesce a dare un po’ di movimento. Si parla dei portali dove ci si incontra per tentare di vendere la propria auto (come nel caso di Autscout24) ed anche di realtà emergenti, nuove, si vedano ad esempio i servizi di compro auto incidentate che proliferano ormai in rete e che nascono per fornire una soluzione concreta a tutti coloro i quali si ritrovano tra le mani un veicolo sinistrato.



Corsi di gastronomia online. Altro trend che è cresciuto enormemente in concomitanza del primo lock down, quello primaverile. Ci si è, un po’ tutti, improvvisati cuochi o chef. Un modo per ammazzare la noia di dover stare chiusi tra quattro mura. Ebbene sulla scia di quel successo, già proliferano in rete corsi online, webinar, master sui social con l’intento di insegnare agli utenti a cucinare determinati piatti. Ci si prepara ad un altro lock down all’insegna della cucina.

Allenamenti a casa grazie al web. Anche qui, un trend che ha registrato un segno ‘più’ evidente durante il lock down primaverile. Con le palestre chiuse ci si è dovuti arrangiare di conseguenza; e non ci si riferisce solo all’attività di jogging (spesso con il solo obiettivo di uscire di casa per qualche minuto) che tanto è stata al centro di ironie e dibattiti. Per restare in forma ci si è dovuti arrangiare da soli, a casa: e sono nati tantissimi siti e portali che offrono video e tutorial per allenarsi tra le mura domestiche.

Imparare a suonare uno strumento con i webinar. Ebbene sì, c’è anche chi in tempo di lock down si è improvvisato musicista imparando a suonare (o almeno, provando) uno strumento o riprendendo a farlo, magari rispolverando una passione di qualche anno prima. Il web ormai è un terreno fertile dove trovare lezioni, tutorial e consigli da seguire: e durante il lock down, anche musicisti di livello, famosi, si sono spesi regalando alla rete lezioni gratuite e webinar.