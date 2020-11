Covid Caltanissetta, Drive in screening Asp: lunghe code per il tampone

Una fila chilometrica che inizia in via Rochester e si conclude in via degli Orti traccia il lungo cordone di genitori, studenti e personale delle scuole primarie e secondarie di primo grado in attesa di effettuare il tampone rapido SARS CoV-2.

Infastiditi i cittadini in coda che si chiedono il perché, data l’abbondante mole di utenti, sia stato deciso di realizzare un solo Drive-in in tutta la città. Per le scuole superiori, invece, erano stati previsti ben 4 postazioni dislocate in tutta la città.

L’ASP di Caltanissetta aveva offerto la possibilità di effettuare una prenotazione. Un’idea che era stata molto gradita dato che, essendo principali destinatari i bambini, non sempre è facile tenerli in macchina in attesa.

C’è chi, questa mattina, si è presentato al Drive – in alle 7.30, in largo anticipo rispetto all’orario di apertura per poter essere tra i primi ad effettuare il tampone.

Utenti che hanno avuto la precedenza rispetto a chi aveva effettuato la prenotazione facendo saltare tutti gli orari di prenotazione.

Gli operatori cercano di essere rapidi e non creare inutili “colli di bottiglia” ma la fila pare essere arrivata a circa 200 macchine.

