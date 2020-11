Campofranco. Proseguono i lavori per il muro di contenimento delle frane che interessano il depuratore comunale.

CAMPOFRANCO. Continuano a ritmo serrato i lavori di costruzione del muro di contenimento delle frane che interessano il depuratore comunale. Lo ha comunicato il sindaco Rino Pitanza.

” Tutto comincia – ha spiegato – nel novembre 2018 quando l’alluvione di quella notte causa una frana proprio in prossimità del depuratore (e altri danni) tanto che il Sindaco chiede ed ottiene lo stato di calamità naturale e con l’intervento della Protezione Civile Nazionale, questa calamità (insieme ad altre due) viene inserita in un programma di interventi per il nostro territorio con relativi finanziamenti, uno dei quali si riferisce ai lavori di cui stiamo parlando”.

Il primo cittadino ha anche assicurato che, a conclusione della costruzione del muro, si passerà alla realizzazione del manto stradale, un’arteria principale per arrivare alla zona industriale di Campofranco.