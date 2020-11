Caltanissetta, corso di formazione gratuito per diventare assistente familiare

L’ Associazione Sicilia e Sviluppo, nell’ambito del PQFSE 2014-2020, azione 9.3.7, ha lanciato un avviso per la realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti familiari.

Il corso, che si svolgerà nella sede di Via Re d’Italia 120/122 a Caltanissetta o di via Marconi 69 a Licata, è destinato a disoccupati e occupati, dai 18 ai 65 anni, con residenza o domicilio in Sicilia.

Il corso per 15 disoccupati avrà la durata di 300 ore (180 aula+ 120 stage) e verrà rilasciata la qualifica 2EQF. È prevista indennità di frequenza.

Il corso per 15 occupati si svolgerà a Caltanissetta, avrà la durata di 150 ore (aula) e verrà rilasciata la qualifica 2EQF.

Per informazioni è possibile contattare il 327/6911083; 0934/1903729 o invia mail a info@siciliaesviluppo.it

Bando e allegati sono disponibili sul sito internet http://www.siciliaesviluppo.it/evidenza-pubblica/