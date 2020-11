Caltanissetta: ciclisti si riuniscono alla Fidas per donare il sangue

Non possono uscire dal Comune di residenza per dedicarsi al loro appassionante hobby: la bicicletta. I membri dell’Imera Family Bikers, allora, hanno trovato un altro modo per poter vivere emozioni intense e felici: riunirsi nella sede di viale della Regione per poter donare il sangue.

I ciclisti amatoriali erano in 18 e, nel totale rispetto delle normative di sicurezza, hanno atteso il proprio turno per donare il sangue. Insieme a loro anche i familiari e altri parenti.

“Noi come gruppo – afferma il presidente Massimo Lopiano – abbiamo la passione della bici e la passione di fare del bene. Alcuni di noi erano donatori, tre/quattro lo fanno saltuariamente. Altri non riuscivano a donare per impegni, il lavoro, la famiglia, la paura. Tutti insieme invece ci siamo riusciti e abbiamo coinvolto pure alcuni nostri parenti. Donare è stato semplicissimo, ci sono voluti al massimo 10 minuti, ben impiegati però perché abbiamo aiutato chi ha bisogno. Il nostro appello, il nostro esempio spero possa servire ad altri cittadini, che possa essere per loro uno stimolo in più, venire da domani mattina in Fidas e donare il sangue. Tra sport e salute c’è un binomio inscindibile, con la donazione non solo abbiamo fatto del bene agli altri, ma anche noi stessi ci siamo sottoposti ai controlli di rito”.

Non è la prima colta che il gruppo di ciclisti scende in campo per sostenere un progetto caritatevole. A Natale, infatti, erano stati promotori della “Corsa dei Babbo Natale”, partita da Corso Umberto e sviluppata lungo le vie della città. Il ricavato di quella corsa di beneficienza era stato donato ad associazioni locali che sostengono le famiglie in difficoltà.

“Ringraziamo gli amici di Imera Family Bikers – sottolinea il presidente di Fidas Caltanissetta, Carmelo Giardina – per il grande contributo di oggi. Hanno donato tutti insieme e nello stesso giorno. Questo ci sprona ad andare avanti con più voglia e determinazione.

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, ancora più difficile per la nostra associazione per via della pandemia, del lockdown di marzo ed aprile, le nuove restrizioni di ora. I donatori non si sono arresi, hanno donato e noi stiamo raccogliendo le stesse sacche dell’anno scorso.

I donatori nisseni e dei comuni in cui siamo presenti hanno dimostrato grande attaccamento all’associazione. Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno risposto ai nostri appelli alla donazione, segno di grande sensibilità, altruismo e amore verso il prossimo.

Fidas Caltanissetta è un’associazione presente sul territorio da 46 anni, una delle più longeve e la più numerosa della nostra città. Da quattro anni siamo in crescita nei numeri, da tre anni superiamo puntualmente le 5.000 donazioni annue, siamo un’ec – cellenza a livello nazionale.

Come Fidas siamo la “positività” nel senso buono del termine per il nostro territorio. Riusciamo a soddisfare da soli il 70% del fabbisogno di sangue all’ospedale Sant’Elia, il nostro sogno è l’autosufficienza ed in tempi brevi”