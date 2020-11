Bambina positiva alla Pietro Leone, la mamma che ha evidenziato il caso: “La scuola ha agito correttamente, ma restano i dubbi su normative e procedure”

In merito al all’articolo dal titolo “Coronavirus, bambina positivita alla media Pietro Leone, una mamma: La sicurezza può essere messa in discussione in un ambiente scolastico?” pubblicato sabato 31/10 circa il caso di positività al Covid19 nella Scuola Pietro Leone do’ un seguito.



É doveroso precisare che, come già riportato nel precedente articolo e riconfermato oggi dalla dirigenza, la scuola ha applicato e rispettato nel caso specifico tutti i protocolli e le norme previsti e a loro disposizione per fronteggiare il problema, nonché rispettato quello che a loro impone la legge sulla privacy. Inoltre, la dirigenza ha informato che la sanificazione è stata eseguita; del resto, la scrupolosa pulizia e igienizzazione degli ambienti avviene giornalmente. Sono grandi gli sforzi e l’impegno di tutto il personale, compresi i docenti, nel vigilare sul rispetto Delle regole di contenimento del contagio ( mascherine, igiene mani, distanziamenti..) Dunque la domanda non è se la scuola ha agito bene, cosa che ha fatto , ma se nelle Scuole, viste come sistemi Trasparenti e sicuri, la normativa e le procedure attuali, citate nell’articolo precedente e previste dalle Istituzioni, siano sufficienti a garantire la sicurezza,la serenità di tutti noi, in particolare modo dei ragazzi, e tale Immagine dell’ ambiente scolastico.



Madeleine Pesce