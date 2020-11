Aeroporto di Comiso, tavolo tecnico con l’assessore Falcone: “Impegno Regione su ricapitalizzazione”

Si è svolto stamane all’aeroporto di Comiso, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il tavolo tecnico sulle ripercussioni dell‘emergenza covid-19 su trasporto aereo e attività degli scali aeroportuali della Sicilia orientale. Erano presenti, fra gli altri, il presidente Sac Sandro Gambuzza, il presidente e l’ad di Soaco, Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“La pandemia, in Sicilia come nel resto del mondo – dichiara l’assessore Falcone – ha precipitato il trasporto aereo in uno stato di pesante sofferenza che comporterà una ripresa dai tempi lunghi. Dopo aver preso atto dell’analisi delle società di gestione aeroportuali, il Governo Musumeci ha assunto l’impegno allo studio di un piano di ricapitalizzazione di Soaco, garantendo così il funzionamento dell’aeroporto di Comiso. Lo scalo peraltro, con l’avvio dei voli in continuità territoriale sostenuto dalla Regione – avvio ad oggi ritardato dalla crisi – assumerà finalmente quella funzione strategica che da tempo viene richiesta dal territorio”.