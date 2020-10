Sommatino, costituito il Gruppo Consiliare dell’Udc Italia

I Consiglieri Comunali del Comune di Sommatino, Lea Licata e Ugo Capostagno, hanno comunicato la costituzione del nuovo Gruppo Consiliare “Udc Italia”.

Nella nota inviata trasmettono quanto segue: “Ci preme sottolineare la continuità e la nostra fattiva collaborazione con l’attuale Amministrazione Comunale e a sostegno del Sindaco Elisa Carbone, come già dimostrato più volte in questi mesi con il quotidiano operato del nostro Assessore Stefano Licata. Ci siamo candidati con questa coalizione e, chiamati a ricoprire il ruolo di Consiglieri Comunali nel Novembre del 2019, abbiamo deciso di dare fiducia al percorso per cui siamo stati votati. Avendo aderito al Progetto dell’Udc Italia, abbiamo deciso di costituire il gruppo consiliare per evidenziare la nostra determinazione a rappresentare i valori moderati dell’Udc all’interno del Consiglio Comunale di Sommatino”.

Il ruolo di Capogruppo sarà ricoperto dal Consigliere Ugo Capostagno che comunica: “Abbiamo deciso di costituire il gruppo consiliare dell’Udc Italia a Sommatino per sottolineare come il progetto a cui abbiamo aderito sia il punto di partenza per riportare equilibrio e stabilità in seno al Consiglio Comunale. Invito a tal proposito i miei colleghi consiglieri a definire un punto di incontro per il bene della nostra comunità, non è possibile che ancora il Consiglio Comunale resti orfano di un Presidente del Consiglio eletto. Questa situazione deve essere risolta quanto prima, tutti assieme, con dialogo e moderazione. Non esistono fazioni, non esistono preclusioni. L’unico nostro interesse deve essere rivolto al bene della comunità sommatinese.”

Vice Capogruppo sarà la Consigliera Lea Licata che trasmette: “Il nostro lavoro sarà svolto in continuità con quello che fino ad oggi abbiamo svolto all’interno di questo Consiglio Comunale: voteremo sempre con il massimo senso di responsabilità per il bene del nostro Paese, lo abbiamo già dimostrato e continueremo a farlo, rispettando l’impegno del mandato ricevuto dal nostro elettorato. Un ringraziamento speciale va al nostro Assessore Stefano Licata per l’incredibile lavoro svolto in questi mesi a Sommatino e ad al Direttivo Regionale e Nazionale dell’Udc Italia che mai ci fa mancare vicinanza e disponibilità”.



(Nella prima foto, da sinistra in alto: il Consigliere Ugo Capostagno, il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc Gero Palermo, la consigliera Lea Licata, l’Assessore Stefano Licata e il Dirigente Regionale dell’Udc Lorenzo Tricoli. In basso il Segretario Nazionale dell’Udc Italia On. Lorenzo Cesa, il Coordinatore Regionale On.Decio Terrana ed il Parlamentare all’Ars On.Vincenzo Figuccia).