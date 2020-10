Quota 100: Tajani, non ha ottenuto grandi risultati

“Quota 100 e’ stata voluta dal governo Conte I e non ha ottenuto grandi risultati. Non si puo’ fare una riforma del sistema pensionistico ogni 2/3 anni. Si creano problemi soprattutto per chi inizia a lavorare ora. Non si possono svuotare le casse dell’Inps. Pensiamo ai giovani e ai lavoratori che svolgono un lavoro usurante. Chi lavora in campagna o edilizia svolge lavori piu’ faticosi rispetto a chi lavora in ufficio. Serve una riforma seria non solo per prendere un po’ di voti dai pensionati. Ci vuole serieta’ altrimenti ci saranno conseguenza negative per giovani”. Lo ha detto questa mattina, intervistato a Settegiorni Rai Parlamento su Rai1 il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.