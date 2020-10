Prima Categoria. Giornata da dimenticare per Atletico Gorgonia, Don Bosco Mussomeli e Sommatinese.

Nel campionato di Prima categoria sconfitte per tutte le squadre che sono scese in campo in questo fine settimana.

A cominciare dall’Atletico Gorgonia che ha perso 2-1 a Ravanusa. Al vantaggio di Inglima nel primo tempo, gli agrigentini hanno replicato nella ripresa con una rimonta che ha impedito ai deliani di fare risultato. Per l’Atletico Gorgonia un avvio di campionato non facile, dal momento che la squadra ha fin qui registrato due sconfitte nelle prime tre gare.

Non va meglio alla Sommatinese che, in due gare, ha fin qui incassato altrettante sconfitte. Stavolta la squadra di Salvatore Sammartino (nella foto) ha perso 0-1 con l’Empedoclina. Al Peppe Tricoli gli agrigentini si sono dimostrati cinici al cospetto di una Sommatinese generosa ma poco lucida sotto porta.

Infine, la Don Bosco Mussomeli è stata rimontata fuori casa 2-1 dal Gemini. Mussomelesi in vantaggio con Alessi, ma padroni di casa capaci di rimontare lo svantaggio iniziale e di conquistare una vittoria preziosa per la loro classifica.

La gara del Gela Calcio fuori casa contro l’Agira sarà recuperata il 28 ottobre. Invece nel girone B, la gara del Real Suttano sul campo del Casteldaccia sarà recuperata il prossimo 23 ottobre.