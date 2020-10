Inner Wheel: successo al X torneo di beneficienza

Si è rinnovato l’appuntamento dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta con lo sport come Service, con l’organizzazione di Tornei per 4 discipline.

La decima edizione, ancora una volta, ha sottolineato il binomio vincente tra Sport e Solidarietà.

Domenica 11 ottobre si sono sfidati numerosi giocatori con un unico obiettivo: la solidarietà per sostenere chi ne ha bisogno. Il ricavato, infatti, sarà impiegato per acquistare delle mountain bike che saranno utilizzate dai minori del progetto Opportunity e affidati alla Cooperativa Etnos.

La Presidente Chiara Dell’Utri Tornatore ha premiato i ragazzi della squadra del “Barcellona” per il Torneo di calcetto; la squadra “Acqua e sapone” per il Torneo di Pallavolo; le coppie Furnò/Nicosia e Guarnera/Tornatore per il Torneo di Tennis, le coppie Bosco/Garofalo e Vancheri/Vanaria per il Torneo di Padel.

L’evento è stato coadiuvato dai volontari della Comunità Etnos e sponsorizzato da diversi sponsor locali che hanno offerto il loro contributo per garantire il successo della manifestazione.