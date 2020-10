Ecobonus al 110%: ecco come puoi risparmiare con l’efficientamento energetico

La Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre ha finalmente ufficializzato i criteri per accedere a Superbonus.

Si tratta del documento che era stato firmato dal MISE lo scorso 6 agosto 2020 contenente i requisiti tecnici necessari per accedere alle detrazioni fiscali.

Il “decreto Prezzi”, come è stato rinominato, punterà alla riqualificazione energetica degli edifici e le asseverazioni.

Si potranno ottenere agevolazioni fiscali al 110% in caso di lavori relativi a:

isolamento termico dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Interventi validi sia nei condomini sia negli edifici unifamiliari.

L’efficientamento energetico sarà valido anche in caso di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, impianti di energia solare e relativo sistema di accumulo, dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation), colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

